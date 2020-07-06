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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı - Kütahya Karayolu 8.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Kütahya Karayolu 8. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Z.U. yönetimindeki 43 DB 666 plakalı çekici ile sürücülüğünü Ö. M.’nin yaptığı 43 HD 040 plakalı araçların karıştığı kazada Ö.M. isimli sürücünün çekiciyi sollama yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen aracı fark etmediği ve tekrar kendi şeridine geçmeye çalıştığı sırada önünden gitmekte olan çekiciye çarpması sonucu çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

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