YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Tayini çıkan komutana plaket

Tayini çıkan komutana plaket

SAMSUN HABERLERİ  | 16.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Yalova’ya tayini çıkan Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Demir’e, Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı tarafından plaket verildi.6 yıldır Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten J.

Tayini çıkan komutana plaket

Yalova’ya tayini çıkan Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Demir’e, Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı tarafından plaket verildi.
6 yıldır Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten J. Asb. Kd. Bçvş. Gürkan Demir’i ziyaret eden Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı, uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Bölgede jandarma ve polisin uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren Sarı, Demir’e plaket takdim ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Samsun Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:41
Akşam
20:17
Yatsı
22:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Arda Eczanesi
Ilkadim
Gaziler Eczanesi
Ilkadim
Reis Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuk boğuldu

Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuk boğuldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.