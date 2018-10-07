SPOR

Tayland'da zafer Marc Marquez'in

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

MotoGP'de sezonun 15. ayağı Tayland Grand Prix'sini, Repsol Honda takımından Marquez kazandı.

Tayland'da zafer Marc Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ilk sıradan başlayan Marc Marquez, Ducati'den İtalyan Andrea Dovizioso ile girdiği liderlik mücadelesini kazandı ve bu sezon 7'nci, kariyerinin 42'nci MotoGP zaferine ulaştı.

Liderin 0.1 saniye arkasındaki Dovizioso 2'nci, Marquez'den 0.2 saniye sonra bitişe gelen Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise 3'üncü oldu. Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 21 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

  1. Marc Marquez (İspanya): 271 puan

  2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194

  3. Valentino Rossi (İtalya): 172

  4. Maverick Vinales (İspanya): 146

  5. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

PARTNERİhtiyacınız olan kahkaha için haftanın en komik Tweet'leriİhtiyacınız olan kahkaha için haftanın en komik Tweet'leri
Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini koruduOlaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu
Japonya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ınJaponya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
motogp Tayland Grand Prix repsol honda Marquez

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

VAR skandalı! Hakemler odada yok

VAR skandalı! Hakemler odada yok

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayland'da zafer Marc Marquez'in

Tayland'da zafer Marc Marquez'in

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Japonya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Japonya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Jorge Lorenzo, MotoGP Tayland Grand Prix'inde kaza geçirdi!

Jorge Lorenzo, MotoGP Tayland Grand Prix'inde kaza geçirdi!

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Porto'ya 1-0 yenildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Porto'ya 1-0 yenildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.