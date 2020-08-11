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Taze fındık 25 lira

ORDU HABERLERİ  | 11.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ordu’da bahçelerde fındık hasadı sürerken, Karadeniz Sahil Yolu kenarına kurulan tezgahlarda yaş fındık satışı da sürüyor.Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde hasat edilmeye başlandı.

Ordu’da bahçelerde fındık hasadı sürerken, Karadeniz Sahil Yolu kenarına kurulan tezgahlarda yaş fındık satışı da sürüyor.
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde hasat edilmeye başlandı. Ordu’da fındık hasat sezonu öncesinde ve devamında bazı üreticiler, topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda, kabuklu fındığı 15, ayıklanmış fındığı ise kilogramını 25 liradan satışa sunuyor. Dalından toplanan fındıklar, genellikle gurbetçiler, turistler ve uzun yol seyahati yapanlar tarafından satın alınıyor.
Karadeniz Sahil Yolu Ordu-Samsun istikametinde yaş fındık satışı yapan Cafer Aktaş, yaklaşık 15 gündür satış yaptıklarını ve insanların yaş fındığa da rağbet gösterdiklerini söyledi. Aktaş, “Genelde turistler, gurbetçiler ve kimi zaman uzun yol şoförleri tercih ediyor. satışlarımız gayet iyi, zaten çok sayıda arkadaşımız yol boyunca satışlarını sürdürüyor. Genelde fındık kurutulmuş olarak tüketilse de yaş olarak tüketen sayısı da oldukça fazla. Fındık alan vatandaşlarımız genelde en az 3 kilo fındık satın alıyor” dedi.

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Altinordu
Boztepe Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi
Fatsa
Melike Eczanesi
Fatsa
Can Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Özsoy Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
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