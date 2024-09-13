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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan yeni sezon mesajı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 19:09
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yeni sezon öncesi bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2024-2025 Türkiye Basketbol Süper Ligi öncesi bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kulüplerimizin kıymetli yöneticileri, teknik ve idari ekiplerimiz, değerli sporcularımız, müsabaka görevlilerimiz ve sevgili basketbolseverler;

Liglerimizde 2024-2025 sezonuna başlarken, basketbola duyduğumuz tutku ve bağlılık, Türk basketboluna yön verecek yeni projelerimizi hayata geçirme kararlılığımızı pekiştiriyor. Hem kadın hem erkek liglerimizde yüksek seviyedeki mücadeleyi; basketbolun coşkusunu ve keyfini yeniden hep birlikte yaşayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Ülkemizdeki liglerin, gerek basketbol kalitesi, gerekse marka değeri açısından Avrupa’da önemli bir yere sahip olması bizlere büyük gurur veriyor.

Kulüplerimizle yaptığımız istişareler sonucunda bu sezonda liglerimize heyecan katacak önemli yeniliklerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'mizde yeni play-in formatımızla birlikte, rekabet seviyesi daha da artacak. Daha uzun sürecek bu lig maratonunda, takımlarımız kendilerini daha fazla gösterme şansı yakalarken, basketbolseverler de unutulmaz anlara şahit olacak. Ayrıca; Türk oyuncuların karar anlarında, maçın bir parçası olmalarını sağlayacak yeni yerli oyuncu kuralımız ile gelişimlerinde daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa sahnesinde yer alan Türk takımlarının elde ettiği başarılar, basketbol ailemizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın ve erkek takımlarımız, Avrupa’nın en prestijli turnuvalarında üstün performans sergileyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Özellikle Avrupa finallerinde Türk takımlarının varlığı artık bir gelenek halini aldı. 2024-2025 sezonunda da kadınlarda 5, erkeklerde 11 takımımız Avrupa’da ülkemizi temsil edecekler. Bu zorlu yolda Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum.

Yeni sezon başlarken kulüplerimize, sporcularımıza, yöneticilerimize, teknik ve idari ekiplerimize, hakemlerimize ve tüm görevlilerimize yürekten başarılar diliyor; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarımıza da Türk basketboluna verdikleri katkılar için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Türk basketbolunun geleceği için çok önemli bir gelişme olan Basketbol Gelişim Merkezi 2024-2025 sezonu itibariyle hayata geçiyor. Uluslararası yöneticilerin "Basketbolun Silikon Vadisi" olarak tanımladığı bu merkez, basketbolun sadece oynandığı değil, yaşadığı bir alan olacak. Modern teknolojilerle donatılmış salonlarımız sayesinde takımlarımıza ve oyuncularımıza en üst düzeyde imkanlar sunarken, altyapı salonlarımızda da genç yeteneklerimizi geleceğe hazırlıyoruz.

Basketbol Gelişim Merkezi, Milli Takımlarımız için dönemlik değil, sürekli ve kapsamlı bir tesis olarak tasarlandı. Ayrıca, bu tesis sadece basketbolun gelişimine değil, kulüplerimize ek gelir modelleri ve yeni kaynaklar yaratma fırsatı da sağlayacak. Basketbol Gelişim Merkezimiz, Türk basketbolunun sürdürülebilir başarısı için önemli bir vizyon projesi olmanın yanı sıra, kulüplerimize uzun vadede ekonomik katkı sağlayacak çözümler sunacak.

Hep birlikte Türk basketbolunu daha ileriye taşımak dileğiyle."

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Anahtar Kelimeler:
Hidayet Türkoğlu TBF
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