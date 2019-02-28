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TBF'den Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

NBA HABERLERİ  | 28.02.2019 08:04 | Son Güncelleme

Philadelphia 76ers'ta forma giyen ve geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak milli basketbolcu Furkan Korkmaz için TBF geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TBF'den Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen ve geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak milli basketbolcu Furkan Korkmaz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TBF'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan mesajda, "NBA'de ülkemizi başarıyla temsil eden milli yıldızımız Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, en yakın zamanda parkelere dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Anadolu Efes Kulübü de eski basketbolcusu için sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileği iletti.

Öte yandan Furkan Korkmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurarak, "Bütün iyi dilekleriniz ve destekleriniz için en içtenliğimle teşekkür ederim. Eskisinden daha güçlü bir şekilde en kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye basketbol federasyonu NBA philadelphia 76'ers furkan korkmaz

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