TBL: Manisa BBSK: 86- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nin 8. Haftasında, sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 86-84 yendi.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 8. Hafta Karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Mustafa Candemir Tabak
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (26), Kaan (5), Tolga (8), Ramazan (3), Gökhan (7), Calvin (17), Alican (9), Umut (9), Recep (2)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Merkezefendi Belediye Denizli Basket: Levant (8), Merthan (13), Deniz (7), Ümit (1), Bertan (3), Dwight (19), Kılıçarslan, Gökhan (7), Mustafa (3), Barış (23),
Baş Antrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı
1.Periyot: 17-24
2.Periyot: 21-11
3.Periyot: 22-26
4.Periyot: 14-13
Uzatma: 12-10
Maç Sonucu: 86-84 Manisa lehine