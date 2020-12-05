YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. TBL: Manisa BBSK: 86- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

TBL: Manisa BBSK: 86- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

MANİSA HABERLERİ  | 05.12.2020 19:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nin 8.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nin 8. Haftasında, sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 86-84 yendi.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 8. Hafta Karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Mustafa Candemir Tabak
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (26), Kaan (5), Tolga (8), Ramazan (3), Gökhan (7), Calvin (17), Alican (9), Umut (9), Recep (2)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Merkezefendi Belediye Denizli Basket: Levant (8), Merthan (13), Deniz (7), Ümit (1), Bertan (3), Dwight (19), Kılıçarslan, Gökhan (7), Mustafa (3), Barış (23),
Baş Antrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı
1.Periyot: 17-24
2.Periyot: 21-11
3.Periyot: 22-26
4.Periyot: 14-13
Uzatma: 12-10
Maç Sonucu: 86-84 Manisa lehine

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:06
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Manisa Eczanesi
Merkez
Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.