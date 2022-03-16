TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Çalık'tan KADES'i yükleyin çağrısı:

ORHAN YOLDAŞ - TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) bütün kadınların telefonlarına indirmesini önerdi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Çalık, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan raporun sorunların dışında çözüm önerilerini de içerdiğini hatırlattı. Toplumun her kesimini ilgilendiren kadına şiddetin önlenmesine yönelik önerilerin de raporda yer aldığını belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Kravat indirimi olarak bilinen, vatandaşlarda cezasızlık algısı oluşturan kadına yönelik şiddet faillerinin iyi hal indiriminden istifade etmemesine dönük önerilerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği, bu hafta Meclise gelerek yasalaşacağını umduğumuz önerilerimizin hayata geçiriliyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz. Israrlı takip ve tacizin nitelikli haller kapsamına alınarak cezai işlemlerin uygulanması konusunda da önerilerimiz oldu. Mevzuat değişikliklerinde kurumlarımızın yapılarıyla ilgili önerilerimiz oldu."

İçişleri Bakanlığının, kadına yönelik şiddeti önlemek ve koruyucu tedbirleri geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Çalık, "Kadınların şiddete maruz kalmasında ilk başvurduğu yer kolluk kuvvetleri. İlk başvuru yeri, yüzde 70'in üzeri oranla kolluk kuvvetleri olarak görülüyor. İl ve ilçe merkezlerinde emniyet ve jandarmada şiddet mağdurlarına yönelik şube müdürlükleri kurulmuş vaziyette. Bu konuda eğitim alan personelin sayısının artırılmasını talep ettik. İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması, uluslararası ödüle layık olan bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Çalık, yurt dışına gittiklerinde KADES'in kendilerine sorulduğuna ve bu uygulama hakkında bilgi verdiklerine işaret etti. Türkiye'de tüm kadınların KADES'i telefonlarına yüklemesini önerdiklerine dikkati çeken Çalık, şöyle devam etti:

"İlla şiddet mağduruyum diye değil, Allah korusun yol ortasında da... Başak Cengiz cinayetini biliyorsunuz. Bu tarz vakaların da önlenmesi için bütün kadınların akıllı telefonlarına KADES'i indirmesini öneriyoruz. Şu an 3 milyon 300 bin kadın KADES'i telefonlarına indirmiş vaziyette. Bu rakam çok iyi ama bunun artması için İçişleri Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor."

Çalık, şiddet uygulayanlara yönelik rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin de öneride bulunduklarına değinerek "Hem şiddet uygulayanın hem de şiddet mağdurunun rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Rehabilite ediliyor, daha etkin edilmesi noktasında önerimiz var." diye konuştu.

