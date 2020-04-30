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TCDD personel konaklama vagonları teslim alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

TCDD Afyonkarahisar 7.

TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından demiryolu bakım servisi, yol ve iş makinası operatörlerinin çalışma mahallinde konaklama ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imal edilen personel konaklama vagonları teslim alındı.
TCDD 7.Bölge Müdürü Adem Sivri; Demiryol-iş Afyonkarahisar Şube Başkanı Ali Aydın ile Afyonkarhisar Ali Çetinkaya Gar sahasına park edilen personel konaklama araçlarında incelemelerde bulundu. İncelemelerde; Demiryolu Bakım Servis Müdürü Teksin Geldi, Yol Mekanik Atelye Müdürü Serhat Akkurt, Yol Bakım Şefi Kürşat Demirağ ve İşçi Temsilcisi Sedat Acun da hazır bulundu.
Bölge Müdürü Adem Sivri; demiryolu hatlarında bakım onarım yapan yol ve iş makinası personelinin zor şartlarda çalıştığını, bölge dahilinde sürekli çalışma mahallinin değiştiğini, dolayısıyla konaklama ve dinlenme imkanının sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Sivri, “Personel konforu için jeneratör, iklimlendirme, çamaşır makinası, ocak, termosifon gibi otel konseptinde olan Personel Konaklama Araçlarının personelde memnuniyet ve motivasyon oluşturması beklenmektedir” dedi.
Demiryol-iş Afyonkarahisar Şube Başkanı Ali Aydın da yol ve iş makinası çalışanlarının evlerinden uzakta özveri ile çalıştıklarını belirterek, çalışanlara sağlanan bu imkandan dolayı çalışanlar adına Bölge Müdürü Adem Sivri ye teşekkür etti.

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