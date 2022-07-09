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TDV, Eskişehir ve Kütahya'da kurban kesimi yaptı

09.07.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV, Eskişehir ve Kütahya'da kurban kesimi yaptı

TDV, Eskişehir ve Kütahya'da kurban kesimi yaptı

ESKİŞEHİR/KÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Eskişehir ve Kütahya'da bağışı yapılan hayvanların kesimi yapıldı.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nu kapsamında TDV, kesim faaliyeti gerçekleştirdi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine, TDV'nin kurban organizasyonuna Kütahyalıların büyük destek sağladığını söyledi.

Kesilen kurbanların muhtaç ailelere TDV gönüllülerince ulaştırılacağını belirten Demirtaş, "Burada 392 hisseyi bin civarında ihtiyaç sahibi aileye inşallah dağıtmak istiyoruz. Kurban ibadeti hem bizi Allah'a yaklaştırıyor, hem de insanlara yaklaştırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'mız, Türkiye'mizin her yerinde bütün illerde, ilçelerde kurban kesimleri yaptı."

Demirtaş, vatandaşların vakfa emanet ettiği kurban hisselerini güvenli bir şekilde hedefine ulaştıracaklarını dile getirdi.

- Eskişehir

Eskişehir'deki organizasyon hakkında bilgi veren TDV görevlisi Yasin Gökalp, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplam 140 hisseli 20 büyükbaş hayvanın kesildiğini aktaran Gökalp, "Kesilen hayvanlardan elde edilen etler, il ve ilçe müftülüklerince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Allah, vakfımıza bağış yapanların kurbanlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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