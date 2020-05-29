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  4. TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı

TEB Cetelem'den evden çıkmadan taşıt kredisi başvurusu imkanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

TEB Cetelem, online kredi başvuru sistemi üzerinden müşterilerinin finansman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TEB Cetelem'in yeni tasarımıyla kullanıcı deneyimini kolaylaştıran web sitesinde, sadece iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde taşıt kredisi başvurusu yapılabiliyor

TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEB Cetelem, online kredi başvuru sistemi üzerinden müşterilerinin finansman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

TEB Cetelem'in yeni tasarımıyla kullanıcı deneyimini kolaylaştıran web sitesinde, sadece iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde taşıt kredisi başvurusu yapılabiliyor.

Kullanıcılar "www.tebcetelem.com.tr" web sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istedikleri aracın marka, model bilgilerini, talep ettikleri kredi tutarını, vadeyi ve iletişim bilgilerini girerek başvurularını kolayca tamamlayabiliyor.

TEB Cetelem müşterileri, web sitesinde yer alan "Online İşlemler" menüsü üzerinden, kullanmış oldukları kredileriyle ilgili işlemleri de evlerinden çıkmadan dijital ortamda gerçekleştirip, Chatbot aracılığıyla sorularına anında yanıt alabiliyor.

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