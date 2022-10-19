TEB'in "Büyük Eczacı Mitingi" 27 Kasım'da yapılacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle ertelenen "Büyük Eczacı Mitingi"nin 27 Kasım'da Ankara'da düzenleneceğini bildirdi.

TEB ve 54 Bölge Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim'de Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Eczacı Mitingi'nin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle ertelendiği anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın aldığı kararla Büyük Eczacı Mitingi'nin yeni tarihi, 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir. Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara Tandoğan'da taleplerimizi tek ses tek yürek dile getireceğiz."

