Tecavüz davası devam ediyordu... Basın toplantısında Montella'dan Atakan Karazor itirafı!

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

''GRUBUN ANAHTAR MAÇI''

"Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."

''FİZİKSEL BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ''

"Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller."

''EN FAZLA RÜZGARI RAHATSIZ EDEBİLİR''

"Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor."

ATAKAN KARAZOR AÇIKLAMASI

"Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük."

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

"KEREM'İN GELMESİ İYİ OLDU"

"Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorumn. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Perforamansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz."

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE YANIT

"Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."