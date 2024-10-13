SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Tecavüz davası devam ediyordu... Basın toplantısında Montella'dan Atakan Karazor itirafı!

Tecavüz davası devam ediyordu... Basın toplantısında Montella'dan Atakan Karazor itirafı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4.Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Benfica'da top koşturan tecrübeli futbolcumuz açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

''GRUBUN ANAHTAR MAÇI''

Screenshot_8

"Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."

''FİZİKSEL BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ''

b8d93734-br9ecjtch2pjexnxfqxrj

"Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller."

''EN FAZLA RÜZGARI RAHATSIZ EDEBİLİR''

Screenshot_10

"Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor."

ATAKAN KARAZOR AÇIKLAMASI

atakan-karazor-vfb-stuttgart-2022-1647682774-82288

"Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük."

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

"KEREM'İN GELMESİ İYİ OLDU"

thumbs_b_c_20b9a02ea80247de059d82d18d9bb175

"Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorumn. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Perforamansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz."

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE YANIT

44242a55b2b94d1485f4590eebcb72fc

"Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü Vincenzo Montella türkiye milli takımı
En Çok Okunan Haberler
Yeni evi ifşa olmuştu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen böyle görüntülendi

Yeni evi ifşa olmuştu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen böyle görüntülendi

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

Icardi'nin transferini duyurdular! 'Sezon sonu yeni takımı...'

Icardi'nin transferini duyurdular! 'Sezon sonu yeni takımı...'

Barcelona'nın yıldızından şaşırtan "Sigara" İtirafı!

Barcelona'nın yıldızından şaşırtan "Sigara" İtirafı!

Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Zam istedi...

Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Zam istedi...

Kongrede yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! "Kes lan sesini!"

Kongrede yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! "Kes lan sesini!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.