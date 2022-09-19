İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED), yeni okulunu İstanbul Üsküdar'da açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TED bünyesindeki 45 okul arasına katılan TED Üsküdar Koleji'nin açılış törenine, protokol, iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Törende, öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve dans gösterisi yer aldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitimin dönüşümünde temel unsurun öğretmen olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okullara eğitim seviyelerini yükseltmek için hem danışmanlık hizmetleri veriyoruz hem de başka devlet okullarımıza destek oluyoruz. İlkokul, ortaokul ve liseden başlayarak Türk Eğitim Derneği ailesine katılan çocuklarımızın önlerindeki maddi imkansızlıkları hep beraber yıkıyoruz. Bu ülkenin geleceğini, bu güzel evlatlarımıza teslim ediyoruz. Bir hayalimiz var; '10 bin genç meşale' diyoruz. Eğer biz önünde engelleri olan 10 bin evladımızın engellerini kaldırırsak bu güzel vatanın geleceğini ve 1 milyon gencin hayatının değişeceğine inanıyoruz. Biz akıllı tahtaların değil, akıllı öğretmenlerin eğitimi dönüştürebileceğine inanıyoruz. Bir ülkenin kazanmasını, bir vatanın kazanmasını, bir bayrağın kazanmasını istiyorsanız bunun dönüşümü ancak öğretmenler üzerinden olur."

- "Amacımız iyi insanlar yetiştirmek"

TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da okulun 70 derslik ve 1.820 kişilik kontenjanla açıldığını ve bu yıl 415 öğrenci ve 65 öğretmenle derslere başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Eğitim Derneği bir gelecek projesidir. Misyonumuz kaliteli eğitim vermek, eğitim öğretim alanında başarılarla dolu okullarımızda iyi insanlar yetiştirmektir. 70 derslikten müteşekkil toplamda 1.820 resmi kontenjanımız içerisinde öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızın her türlü fiziksel, sosyal, sportif, sanatsal ve teknolojik ihtiyacını karşılayacak donatılara sahip bir kampüsteyiz."

Açılış töreninde Türk Eğitim Derneği tam burslu öğrencisi olarak TED Karabük Koleji mezunu olan Dr. Tugay Alver ise büyük TED ailesinin hayatının değişimindeki yerine değinirken, pandemi döneminde hekimliğe başlayan bir TED'li olarak o zorlu dönemde yılmadan yorulmadan insanlar için çalışma azmini ve elde ettiği başarıları TED'in kendisine kazandırdığı değerlere borçlu olduğunu belirtti.

