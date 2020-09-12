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Tedavi gördüğü hastane koridorunda nikahları kıyıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Bağcılar’da menisküs ameliyatında enfeksiyon kaptığı için 40 gündür hastanede yatan Mehmet Erdem, daha önce ertelenen nikahlarının kıyılması için Bağcılar Belediyesi’ni aradı.

Bağcılar’da menisküs ameliyatında enfeksiyon kaptığı için 40 gündür hastanede yatan Mehmet Erdem, daha önce ertelenen nikahlarının kıyılması için Bağcılar Belediyesi’ni aradı. Hastaneye giden nikah memurları, Erdem ile Kader Çelik’in nikahını hastane koridorunda kıydı.
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kıyılan nikahla bir ömür mutluluğa imza atan çiftin hikayesi üç yıl önce başladı. Göztepe Mahallesi’nde aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Erdem ile Kader Çelik arkadaş oldu. İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çift, isteme ve nişan törenlerinin ardından 25 Temmuz 2020 için Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’ndan nikah tarihi aldı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında halı sahada maç oynarken sakatlanan Mehmet Erdem, menisküs rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan Erdem, kısa süre sonra enfeksiyon kaptı. Bunun üzerine uzun hastane günleri başladı. 40 gündür hastanede yatan Erdem, bu sırada dört kez ameliyat oldu. Nikah tarihi olan 25 Temmuz’da ameliyat olan Erdem, nikahı 10 Eylül 2020‘ye ertelemek zorunda kaldı.

Unutulmaz bir nikah yaşadık
10 Eylül’ü de hastanede geçiren Mehmet Erdem ile Kader Çelik, bir umut diyerek Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nı arayıp nikahlarının bir şekilde kıyılmasını istedi. Bu isteği geri çevirmeyen nikah memurları, Erdem’in tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek çifte sürpriz yaptı. Ortopedi Servisi koridorunda kıyılan nikaha hastalar, hasta bakıcıları ve sağlık görevlileri de şahitlik etti. Koltuk değnekleriyle ayakta duran damat Erdem, çevredekilerden büyük alkış aldı.
Yakınları ile birlikte hastane koridorunda hatıra fotoğrafları çektiren çift, çok mutlu olduklarını söyledi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kader Çelik, “Belediyeyi ararken nikahımızın kıyılacağı yönünde hiç umudumuz yoktu. Ama bize çok büyük bir sürpriz oldu. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı başta olmak üzere bize bu sevinci, mutluluğu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir nikah yaşadık” dedi.

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