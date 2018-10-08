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Tedavisini tamamlayan Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye geri döndü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, Almanya’da süren tedavi sürecinin ardından bugün Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Burada Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile sohbet eden milli oyuncu, takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi.

Tedavisini tamamlayan Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya'dan döndü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya'da tamamlayan Tolga'nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği belirtildi.

Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci'nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'yle de sohbet ettiği kaydedildi.

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Fenerbahçe tolga ciğerci

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