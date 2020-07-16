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Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi ile Denizli’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla’nın Milas ilçesi ile Denizli’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. tutuklandı
Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla’nın Milas ilçesi ile Denizli merkezde eş zamanlı 5 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Milas’ın Çomakdağ Mahallesi’nde tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametgahlarında, araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 75 adet av tüfeği fişeği, 51 adet senet kağıdı, 3 adet ibraneme, 4 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar ve 11 adet borç defteri ele geçirildi. 13 mağdur şahıs tespit edilirken, şüpheliler M.D.A., M.A., A.Ö. ve A.Y.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan baba ve oğul oldukları öğrenilen M.D.A. ile M. A. tutuklanırken, A.Y.A. adli kontrol ile serbest kaldı. A. Ö. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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