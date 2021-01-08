YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı

TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı

08.01.2021 19:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan “I AmChamPion Awards” töreninde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan “I AmChamPion Awards” töreninde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Türk şirketi olarak 2 ödül aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şirketlerin 12 farklı kategoride ödüllendirildiği çevrimiçi törene konuşmacı olarak katıldı. “En İyi Dijital Dönüşümle Türkiye’den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi” ve “ABD Ortaklığı ile Türkiye’den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi” ödüllerini, TEI adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit aldı. Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Akşit, son 10 yılda ihracat rakamlarını 2 buçuk kat artırdıklarını belirtti. TEI’nin kurulduğu günden bugüne kadar Türk ekonomisine katkısının 5,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Akşit, “2019 senesinde yakaladıkları 346 milyon USD tutarındaki satış tutarı ile birlikte, TEI’nin kurulduğu günden bugüne Türk ekonomisine katkısının 5,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde AS9100 ve AS9110 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarının en son çıkan yeni versiyonunun zorlu kriterlerini yerine getirerek, her ikisine birden sahip olan dünyadaki ikinci şirket olduk. Ayrıca havacılık sanayisinde oldukça önemli olan “özel prosesler” alanında da sertifikalı olarak uygulanabilen 52 özel proses yöntemi ile Eylül 2017 tarihinden beri bu alanda dünya birincisi olarak yer aldık. Geçtiğimiz yıllarda da dünyanın en büyük havacılık motoru üreticilerinin oylarıyla, dünya genelinde “En İyi Tedarikçi” ödülünü peş peşe iki kere aldık. Tüm bu ödüllerin alınmasını sağlayan TEI çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
080120211830090120211000nobetci
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
080120211830090120211000nobetci
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
080120211830090120211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Hırsızlık yaptığı işyerine tekrar gelince yakalandı

Hırsızlık yaptığı işyerine tekrar gelince yakalandı

Arkadaşı tarafından soyulduğunu öne sürüp şikayetçi oldu

Arkadaşı tarafından soyulduğunu öne sürüp şikayetçi oldu

Sorumsuzluğun böylesi, trafik dubasını çöp kovasına çevirdiler

Sorumsuzluğun böylesi, trafik dubasını çöp kovasına çevirdiler

Tepebaşı’ndan satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi

Tepebaşı’ndan satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi

Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.