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TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2020 19:58 | Son Güncelleme

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: - "Şirket olarak 1 milyon lira tutarında bir bağışta bulunmuştuk. Çalışanlarımız arasında da bir bağış kampanyası başlattık. 806 bin 140 lira tutarında ilave bir bağışta daha bulunuyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok kişiyi ekonomik olarak da etkilediğini belirtti.

TEI olarak kurumsal destek sağlayabilmek için ellerini taşın altına koyma gereği hissettiklerini vurgulayan Akşit, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda şirket olarak 1 milyon lira tutarında bir bağışta bulunmuştuk. Çalışanlarımız arasında da bir bağış kampanyası başlattık ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ben ve üst yönetim kadromuz da dahil olmak üzere TEI ailesinin her seviyede fertlerinin bireysel katkılarıyla 806 bin 140 lira tutarında ilave bir bağışta daha bulunuyoruz. Toplanan yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine aş, kaynayacak çorba olması dileklerimle kampanyaya katılan tüm TEI çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Akşit, özellikle milli projelerde çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Savunma sanayisi stratejik öneme haiz bir sektör olduğundan, devletten aksi bir talimat gelmediği sürece iş ortamlarında her türlü tedbiri alarak çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Akşit, "Hem şirket olarak çalışma alanlarımızda hem de çalışanlarımızın iş dışı yaşantılarında azami gayreti göstererek aldıkları önlemler sayesinde milli projelerimiz ile Türkiye için üretmeye ara vermeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Destek Milli Dayanışma Kampanyası TEI

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