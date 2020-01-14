Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle buluştu

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetimi (DSYB), Malkara’da birlik üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, birlik müdürü ve personel ile birlikte Malkara ilçesi birlik üyeleri ile ‘üye buluşması’ adı altında toplantı yaptı. Toplantıda Birlik Başkanı Ergin Durgun üyelere birliğin genel ve mali durumu hakkında bilgiler verdi. Birliğin faaliyet ve hizmetlerini anlatarak değerlendirmelerde bulunan Durgun, gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Sonrasında üyelere söz verilerek üyelerin istek, talep ve önerileri dinlendi ve kaydedildi. Soru sorarak bilgi edinmek isteyen üyelere cevap verildi. Üyeler ile gelecekte olması istenilen faaliyetler ve hizmetler değerlendirildi. Toplantıya katılan üyeler, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıyı düzenlediği için Birlik Başkanı Ergin Durgun’a teşekkür etti.

