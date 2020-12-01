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Tekirdağ sessizliğe büründü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.12.2020 21:57 | Son Güncelleme

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 21.00 itibarı ile tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 21.00 itibarı ile tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı. Bu çerçevede hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek.
Ayrıca kısıtlamanın başlamasıyla Tekirdağ’da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin birçok noktasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettiriyor.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:04
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Merkez Eczanesi
Corlu
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