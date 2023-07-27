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Tekirdağ Ukrayna Fahri Konsolosluğu açıldı

27.07.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hizmet verecek olan Ukrayna Tekirdağ Fahri Konsolosluğu açılışı yapıldı.

Açılışa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Tekirdağ Fahri Konsolos Bilal Ahmedov ve fahri konsolosluk personeli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Vali Yıldırım, “Öncelikle Ukrayna’nın ilimizde bir temsilciliği olmasından dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerin burada fahri konsolosluk açması birlikteliğimizi hızlandıracaktır. Ticaretin de artacağını ümit ediyoruz. Kültürlerin ve insanların birbirini daha iyi tanıyacaklarını ümit ediyorum. Ukrayna ve Tekirdağ halkı birbirini çok daha iyi tanıyacaklardır. Turizmin artacağını, sanayi ürünlerinin ticaretinin artacağına inanıyorum. İnşallah gelecekte çok daha iyi olacaktır” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından açılış gerçekleştirildi.

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