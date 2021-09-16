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Tekirdağ'da 15 kişi kapasiteli minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı

16.09.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 15 kişi kapasiteli minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen, 15 kişi kapasiteli bir minibüste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Hayrabolu Kavşağı'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 32 Pakistan ve Bangladeş uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi. Araç sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, minibüsün 15 kişi kapasiteli olduğu belirlendi.

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