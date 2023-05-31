YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da, "31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü"nde sokakta izmarit topladılar

Tekirdağ'da, "31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü"nde sokakta izmarit topladılar

31.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, Sağlık Bakanlığının tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda toplumun farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezi çevresindeki izmaritler toplandı.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü "31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü" kapsamında bir alışveriş merkezinde sigaranın zararlarının anlatıldığı stant kurdu, burada sigara kullanan vatandaşlara tütün kullanımın zararları anlatıldı, vatandaşlara alışkanlıklarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunuldu.

Ayrıca sigara kullanma alışkanlığını terk eden 21 kişiye belgeleri takdim edildi.

Aralarında İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve sağlık personellerinin bulunduğu grup alışveriş merkezi etrafındaki sigara izmaritlerini topladı.

Toplanan 700'e yakın izmarit çöpe atıldı.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet hastanelerinde bulunan sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran hastaların yüzde 35'inin alışkanlığından vazgeçtiğini söyledi.

Herkesin hem tütün bağımlılığıyla hem de izmaritlerin yarattığı çevre kirliliğiyle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Kalkan, "Suyumuzu, toprağımızı, havamızı zehirliyoruz. Bütün bu izmaritleri içtiğimiz her yere atarak, bu zararı artırıyoruz. Bunlara bir dur demeliyiz. Özellikle hastane önlerinde vatandaşlarımızın sigara içmemeleri ve bu kadar yayılma özgürlüğümüzün olmadığını düşünüyorum. Özgürlük bir başkasına zarar vermeye başladığımız yerde özgürlük değildir." diye konuştu.

Sigara içme alışkanlığından kurtulan gümrük memuru Murat Özdemir de 10 yılı aşkın sigara kullandığını ancak aldığı destek sayesinde 3 aydır tütün kullanmadığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorgun düşen çakal bulunduYorgun düşen çakal bulundu
Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandıAntalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındıSultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:27

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Deva eczanesi
Cerkezkoy
Can eczanesi
Corlu
Marmaracik eczanesi
Corlu
Emir eczanesi
Saray
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Dürüst eczanesi
Sarkoy
Çerkezköy eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.