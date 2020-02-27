Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, R.A'nın kullandığı 34 JG 1635 plakalı otomobili İnanlı Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 6 Pakistan ve 1 Hindistan uyruklu bulundu.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü R.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.