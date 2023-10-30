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Tekirdağ'da dev konteyner gemisi "Türkiye"den, 100'üncü yıla özel havai fişek gösterisi

30.10.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "Türkiye" adı verilen gemiden havai fişek gösterisi yapıldı.

Tekirdağ'da dev konteyner gemisi "Türkiye"den, 100'üncü yıla özel havai fişek gösterisi

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ Limanı'nda demirli Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından inşa ettirilen, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "Türkiye" adı verilen gemiden havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Çin'de inşa ettirilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli gemi, 80 metre yüksekliğe ve 400 metre uzunluğa sahip gemiden yapılan gösteri beğeniyle izlendi.

Kutlamalar kapsamında sahil dolgu alanında Pinhani konser verdi.

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