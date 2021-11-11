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Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

11.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen
İ.G, V.Y, S.A, B.K, H.G, M.K, O.Ç, R.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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