Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen

İ.G, V.Y, S.A, B.K, H.G, M.K, O.Ç, R.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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