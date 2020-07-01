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Tekirdağ’da Kabotaj Bayramı muhteşem bir gösteriyle kutlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Tekirdağ’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende denize çelenk bırakılarak, römorkörlerle özel gösteri düzenlendi.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Tekirdağ Yelken Kulübü’nde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve yelkenci çocuklar katıldı. Denize çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşunun ardından muhteşem bir gösteri yapan iki römorkör, suyu metrelerce havaya fışkırttı. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyen vatandaşların büyük beğenisini kazandı. O anları bazı vatandaşlar cep telefonu ve kameraları ile kayda aldı. Gösterinin ardından kayıkçı gemileri de kısa bir süre gösteri yaparken, program çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.
Törende kısa bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Etrafı üç denizle çevrili olan ülkemizin denizlerini temiz tutmalıyız. İnsanımızı denizlerle barışık hale getirmeliyiz” dedi.

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