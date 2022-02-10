Tekirdağ'da kent sakinleri güzel havanın tadını çıkardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da güzel havayı fırsat bilenler park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Kentte bir süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava etkisini kaybetti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte insanlar park ve bahçelerde güzel havanın tadını çıkardı.

Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü çevresine gelenler banklarda oturdu, göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı kişilerin de göl kenarında bisiklete bindiği ve çocuklarıyla oynadığı gözlendi.

