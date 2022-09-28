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Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

28.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Veliköy Mahallesi'nde çıkan hortum, ilçe merkezine doğru ilerledi. Hortumun yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekti.

Bir süre sonra etkisini kaybeden hortum herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

İlçe sakinlerinden Sercan Köksalar, AA muhabirine, hortumu ilk gördüğünde tedirgin olduğunu söyledi.

Bu tür olayların her zaman yaşanmadığını belirten Köksalar, "Bu bölgede çok sık hortum olmaz. Olsa da yakalamak, görüntülemek biraz zordur. Başta tedirgin olduk ama uzun sürmeyeceğini tahmin ettikten sonra rahatladık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy Hortum

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