Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Veliköy Mahallesi'nde çıkan hortum, ilçe merkezine doğru ilerledi. Hortumun yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekti.
Bir süre sonra etkisini kaybeden hortum herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
İlçe sakinlerinden Sercan Köksalar, AA muhabirine, hortumu ilk gördüğünde tedirgin olduğunu söyledi.
Bu tür olayların her zaman yaşanmadığını belirten Köksalar, "Bu bölgede çok sık hortum olmaz. Olsa da yakalamak, görüntülemek biraz zordur. Başta tedirgin olduk ama uzun sürmeyeceğini tahmin ettikten sonra rahatladık." dedi.
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