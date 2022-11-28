Tekirdağ’da PKK’nın gençlik yapılanmasında 11 kişi gözaltına alındı

Kimlikleri tespit edilen firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon çerçevesinde, terör örgütünün eylem planlarında; sözde Birleşik Bağımsız Kürdistan kurmak, Kürdistan hedefine ulaşmak için PKK-KCK terör örgütünün içerisinde kurulmuş olan sözde devrimci gençlik hareketinin (DGH); Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Ergene başta olmak üzere ilçe ve mahallelerdeki Tekirdağ yapılanması çerçevesinde Çerkezköy’de 7, Çorlu’da 5, İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 13 kişiden 11’i gözaltına alındı. 3’ü Kızılpınar, 3’ü Karaağaç, 1’i Çerkezköy’de olmak üzere, sabaha karşı eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alınan örgüt mensubu 13 zanlıdan 11’i, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital dokümana ve örgütsel belgeye el konuldu.

11 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesi yönünde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde; "dağda kan kaybeden bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerini şehre indirmek", "şehirlerdeki gençleri terör örgütüne kazandırmak için şehir merkezlerinde ve metropollerde şiddet eylemlerini organize ederek gerçekleştirmek", "toplumu galeyana getirip devlete ve kamu görevlilerine karşı terör eylemleri planlayarak kırsala eleman temini sağlamak" suçlamalarıyla sabaha karşı eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 11 zanlının, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

