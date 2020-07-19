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Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Mavi bayrakplajlara sahip kente gelen turistler, Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında denizin keyfini çıkarıyor.

Aileleriyle sahile gelenler, güneşlenip deniz kenarında zaman geçiriyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle hafta sonu tatilcilerin kentte yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Yakın illerdeki vatandaşların tatil için Tekirdağ'ı tercih ettiğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Yakın illerden sıkça tercih edilen bir tatil bölgesi olduk. Ziyaretçiler mavi bayraklı temiz plajlarda denizin tadını çıkarıyor. Bunaltıcı sıcaklarda tatilciler plajlarda serinlemeye çalışıyor. Koronavirüs tedbirlerine de uyularak herkes plaj keyfi yapıyor. Şehrin güzellikleri herkesi cezbediyor."

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