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Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

02.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

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