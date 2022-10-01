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Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi

01.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasından bir taksiyi durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi, taksideki şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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