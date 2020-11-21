YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.11.2020 10:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Zafer Mahallesi'nde H.P, S.Ç, B.A. ve E.V. sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle H.P. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, belinden çıkardığı silahla S.Ç'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkında "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılan zanlı H.P, Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:57
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Orhun Eczanesi
Corlu
Okay Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.