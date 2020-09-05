YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine getirilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, nitelikli yağma, tehdit, silah kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçlamalarla 12 şüpheli yakalanmış, daha sonra ekiplerin çalışmasıyla 2 kişi daha gözaltına alınarak 14 zanlı adliyeye sevk edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:34
Öğle
13:14
İkindi
16:51
Akşam
19:44
Yatsı
21:07

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
İlker Eczanesi
Corlu
Çorlu Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Şenda Eczanesi
Suleymanpasa
Zafer Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ergene derin deniz deşarj hattında test çalışmaları başladı
Ergene derin deniz deşarj hattında test çalışmaları başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Velimeşe Gölet Projesi başladı 5 ayda tamamlanacak
Velimeşe Gölet Projesi başladı 5 ayda tamamlanacak
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.