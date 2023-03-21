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Tekirdağ’dan deprem bölgesine 1 tır dolusu sahur ve iftarlık gönderildi

21.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından deprem bölgesine 1 tır dolusu sahur ve iftarlık gönderildi.

Tekirdağ’dan deprem bölgesine 1 tır dolusu sahur ve iftarlık gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ilk gününden beridir Tekirdağ’dan deprem bölgesindeki depremzedeler için çeşitli yardımlar gönderilmeye devam ediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi de ’asrın felaketi’nin ilk gününden beridir ellerinden gelen tüm yardımları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. Ramazan ayına sayılı günler kala, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de bizzat katılımı ile 1 tır Ramazan yardımı yapıldı. 1 tır dolusu sahur ve iftarlıklar yüklendikten sonra deprem bölgesine gönderilmek üzere uğurlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa’da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, 100. Yıl Mahallemizde aşevimizin önündeyiz. Gördüğünüz gibi tırlarımızı yüklüyoruz. Deprem bölgesine göndereceğimiz tırlarda, sahur için hazırlık yaptık. Oradaki depremzedelerimizin biraz daha rahat girebilmeleri için biz de Süleymanpaşa halkı olarak, Süleymanpaşa Belediyesi olarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yüce Mevla’m bize bir daha bu acıları yaşatmasın. Oradaki depremzedelerimizin de yardımcısı olsun. Bu konuda duyarlılıklarını gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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