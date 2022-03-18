Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İki ilçede sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor.
Çerkezköy ve Kapaklı kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, iki ilçedeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz