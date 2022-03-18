YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

18.03.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İki ilçede sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor.

Çerkezköy ve Kapaklı kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, iki ilçedeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptıOtobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı
Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahaleMardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
13:23
İkindi
16:46
Akşam
19:28
Yatsı
20:48
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaşırtan iddia! Zehirlenme korkusuyla 1000 personeli...

Şaşırtan iddia! Zehirlenme korkusuyla 1000 personeli...

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.