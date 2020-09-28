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Tekkeköy’e 16 derslikli okul

SAMSUN HABERLERİ  | 28.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Samsun’da eğitim alanında yapılan birçok faaliyete destek olan Yeşilyurt ailesi Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde 16 derslikli bir okul yaptıracak.Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 19 bin 550 metrekare arsa üzerine Yeşilyurt Demir Çelik Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd.

Samsun’da eğitim alanında yapılan birçok faaliyete destek olan Yeşilyurt ailesi Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde 16 derslikli bir okul yaptıracak.
Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 19 bin 550 metrekare arsa üzerine Yeşilyurt Demir Çelik Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. tarafından yapılacak okul Karadeniz Bölgesi’nin en modern ve donanımlı mesleki ve teknik Anadolu lisesi binası ve atölyesi (3 derslikli klinik) olacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hayırsever Cemal Yeşilyurt, “Yeşilyurt ailesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Bizim sosyal yatırımlarımızda her zaman milli eğitim öne çıkmaktadır. İnşallah bu okullarımızda okuyan evlatlarımız hayırlı yetişir. Vatana millete hayırlı insanlar olurlar. Bir aile şirketi olarak Türkiye’de en uzun yaşayan aile şirketlerinden biriyiz. Yarın biz torunlarımıza aynen bunu devam ettirmeleri için sağlam temeller üzerine bırakıyoruz. Okulumuz ilimize hayırlı olsun” dedi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılık alanında meslek lisesi olarak düşünülen okulda deneyimli ve donanımlı öğretmenleriyle dünya ve ülke genelinde tarım ve hayvan sağlığı sektörüne bilgi ve beceri seviyesi yüksek, özgüven sahibi, sürekli gelişen ve geliştiren, bilgili ve tecrübeli eleman yetiştirilecek. Uygulamalı eğitimlerin, günümüz teknolojisine uygun şekilde yapılacak olan atölyelerde verilerek, öğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatı sonrası iş hayatına katılabilmelerine olanak sağlanacak.

100 adet tablet bağışı
Ayrıca Kovid-19 sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan ve özellikle EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan, kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrenciler ile bunlardan karantina vb. gibi sebeplerle evlerinden çıkamayacak durumdakilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan “Öğretmenim Sınıf Tam Projesi" kapsamında 100 adet tablet bağışında bulunarak büyük destek veren Yeşilyurt ailesi, aile olarak desteklerine devam edeceklerini belirtti.

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