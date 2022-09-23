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Teknosa hatıra ormanı büyüyor

23.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa hatıra ormanı büyüyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın, sadakat programı TeknoClub üyeleri için Ege Orman Vakfı iş birliği ile oluşturduğu hatıra ormanında yeni fidanlar yeşerecek.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, “Dünyayı birlikte yeşertelim” mottosuyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde alışveriş yapan her TeknoClub üyesi için Ege Orman Vakfı’na 1 fidan bağışı yaparak, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Işıklar’da “Teknosa TeknoClub Müşterileri Ormanı” oluşturan Teknosa, 21 Eylül Sıfır Emisyon Günü’nde de fidanlara yenilerini ekledi. Şirket, Teknosa’dan alışveriş yapan her TeknoClub üyesi için Ege Orman Vakfı’na 1 fidan bağışı daha yaptı.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, döngüsel ekonomiye katkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlardaki sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık veren Teknosa, hatıra ormanını büyütecek çalışmalarını sürdürecek.

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Teknosa

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