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Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.12.2020 20:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kablo hırsızlığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kablo hırsızlığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Jandarmanın soruşturması üzerine aynı kişi ile bağlantılı 9 ayrı kablo hırsızlığının faili olduğu düşünülen 5 kişi daha yakalandı.
Olay 30 Kasım 2020 Pazartesi günü 01.20 sularında ilçeye bağlı Yenidoğancılar Köyü Değirmen mevkiinde meydana geldi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Çaylıoğlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri iletişim kablolarının kesildiğine dair ihbar alınmasının ardından harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip bölgede kablo hırsızlığını gerçekleştiren M.A. (39) isimli şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde ve şahsın otomobilinde yaptığı aramada 1 adet demir testere, 4 adet kesilmiş direk ve yaklaşık 200 metre kesilmiş vaziyette iletişim kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A.’nın ifadesinden olay ile bağlantısı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri Ereğli ve Alaplı ilçelerinde değişik tarihlerde organize şekilde toplam 9 ayrı tel hırsızlığı olayına karışan Y.Y., A.Ö., E.Ö., A.E., S.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A. Y.Y., A.Ö., E.Ö., A.E. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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