Telefon kılıfına ödediği para şoke etti! İrem Derici "Teşekkürler enflasyon" diyerek sitem etti

İrem Derici havaalanında yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Konserden konsere koşan Derici havaalanında beğendiği bir kılıfı arkadaşına aldırmak istedi. Arkadaşına kılıfı alması için rica eden ünlü şarkıcı faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Derici kılıfın 1.800 lira olduğunu öğrenince ağzını bozdu.

İrem Derici duygularını şu sözlerle ifade etti:

"YAZIKLAR OLSUN"

"Özer'e dedim ki 'Sen öde ben VIP'ye gidiyorum." Doğukan suratıma bakıp gülüp şöyle diyor 'Telefon kılıfına ne kadar para ödediğini biliyor musun?' Dedim ki 'Ne kadar?' 1800 TL ödemişiz. Bir deri g.... b.... telefon kılıfına 1800 lira vermişiz. Yazıklar olsun telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. 1800 TL arkadaşlar bu da böyle kol gibi girdi. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon."

Derici'nin paylaşımını görenle "Arkadaşın da hemen almış bir sorsaymış" yorumlarında bulundu.

