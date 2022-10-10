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  4. Telefon kılıfına ödediği para şoke etti! İrem Derici "Teşekkürler enflasyon" diyerek sitem etti

Telefon kılıfına ödediği para şoke etti! İrem Derici "Teşekkürler enflasyon" diyerek sitem etti

10.10.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaalanında arkadaşına beğendiği telefon kılıfını almasını rica eden İrem Derici, kılıfın fiyatı öğrenince ağzını bozdu. Arkadaşının kılıfa 1.800 TL ödediği duyan Derici "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" dedi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

İrem Derici havaalanında yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Konserden konsere koşan Derici havaalanında beğendiği bir kılıfı arkadaşına aldırmak istedi. Arkadaşına kılıfı alması için rica eden ünlü şarkıcı faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Derici kılıfın 1.800 lira olduğunu öğrenince ağzını bozdu.

İrem Derici duygularını şu sözlerle ifade etti:

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"YAZIKLAR OLSUN"

"Özer'e dedim ki 'Sen öde ben VIP'ye gidiyorum." Doğukan suratıma bakıp gülüp şöyle diyor 'Telefon kılıfına ne kadar para ödediğini biliyor musun?' Dedim ki 'Ne kadar?' 1800 TL ödemişiz. Bir deri g.... b.... telefon kılıfına 1800 lira vermişiz. Yazıklar olsun telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. 1800 TL arkadaşlar bu da böyle kol gibi girdi. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon."

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Derici'nin paylaşımını görenle "Arkadaşın da hemen almış bir sorsaymış" yorumlarında bulundu.

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İrem Derici ele istedi
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