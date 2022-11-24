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Televizyon hırsızlarını kamera kayıtları ele verdi

24.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir kahvehanede bulunan televizyonun çalınması ile ilgili jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çevrede bulunan kamera görüntüleri incelenerek hırsızlık şüphelisi 2 kişi tespit edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalar sürüyor.

Televizyon hırsızlarını kamera kayıtları ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Çakmar Mahallesi’nde A.H. isimli şahsa ait kahvehanede bulunan 1 adet televizyonun çalınması olayının aydınlatılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma çerçevesinde olay yerinde elde edilen deliller, çevrede bulunan kamera görüntüleri ve olayı gerçekleştirebilecek şahıslar üzerinden yapılan araştırma sonucu V.K ve E.A. isimli şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

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