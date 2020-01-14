Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında hazırlanan ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası’ projesi kapsamında Çorum’a gelen Litvanya Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga, Litvanya Teliai Belediye Başkanı Kestutis Gusarovas ve Macaristan Szarvas Belediye Başkanı Mihaly Babak belediyeyi ziyaret etti.

Akıllı şehirler projesinin bir vizyon olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bizim iki yıl önce bu süreci başlatmış olmamız büyük bir avantaj. Çorum bu alanda önemli bir mesafe kat etmiş oldu. Bu avantajı mutlaka lehimize çevirmemiz, akıllı şehirler noktasın aranan, sorulan, tecrübelerinden istifade edilen bir belediye haline dönüşebilmemiz çok önemli. Akıllı şehir platformu adı altında ortak aklı harekete geçiren şehrin tüm dinamiklerini bir arada ulaşımda, tarımda, sanayide akıllı şehirler bağlamında neler yapabileceğimizi tartışacağımız, konuşacağımız fikirler, projeler üretebileceğimiz platformlar oluşturduk” dedi.

Szarvas Belediye Başkanı Mihaly Babak ise, yapılan işbirliğinden memnun olduklarını belirterek, “Toprağa bir tohum attık ve onu önümüzdeki süreçte birikte hasat edeceğiz. Projenin kapanışı yeni bir başlangıç. Bu işbirliği ile yeni projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak koornidasyon ve işbirliği ile partnerlerimizle yeni bir şehir canlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teliai Belediye Başkanı Kestutis Gusarovas da, her üç belediyenin de tecrübe paylaşımına ihtiyacının olduğunu ifade edere, “Bunu biraz daha ilerletmemiz lazım. Yapılan bu işbirliği hem ülkeler hem şehirlerarası dostlukları sağlamlaştıracak. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkan Yardımcısı Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Bayraktar da hazır bulundu.



