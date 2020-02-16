TEMSA işçisi müjde bekliyor

Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, yeniden üretime geçmesi gündeme gelen TEMSA’da çalışanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, hükümetten ve konunun taraflarından verilecek müjdeli haberleri beklediğini söyledi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, Adana’da 1300 çalışanın bulunduğu dev otobüs markası TEMSA’da üretimin durdurulması sonrasında emekçiler olarak yaşadıkları kaygının ve gelecek endişesinin en aza indirilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür etti. Aydın, "Ürettiği yerli ve milli ürün yelpazesiyle ülkemizin ve Adana’nın göğsünü kabartan dünya markası TEMSA’da toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olan sendikamız Özçelik-İş ve konfederasyonumuz Hak-İş olarak, son dönemde iş yerimizde yaşadığımız sıkıntılı süreçte yanımızda olan ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz devletimize ve hükümetimize, siyasi parti temsilcilerine ve Adanalı hemşehrilerimize teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz" dedi.

TEMSA’da yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretildiğini, 70 ülkeye ihracat yapıldığını hatırlatan Aydın, "1300 çalışanı bulunan, yan sanayideki çalışanları ve üyelerin ailelerini de hesaba kattığımızda 15 bin kişinin rızık kapısı olan iş yerimizde yaşanan sıkıntıların bir an evvel sona ermesini umut ediyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı tüm çevrelerin kıymetli destekleri ışığında sürdürüyoruz. Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunan, ocağımızın tütmesine vesile olan iş yerimiz TEMSA’nın yeniden üretime geçmesi için bugüne kadar gösterilen yoğun gayretlerden sonuç alınması en büyük beklentimizdir" diye konuştu.

Emeğinden başka sermayesi olmayan TEMSA çalışanları olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, hükümetten ve konunun taraflarından kendilerine verilecek müjdeli haberlerle yeniden tezgah başlarında alın teri akıtmak için sabırsızlandıklarını belirten Aydın, yerli ve milli dönüşümünü tamamlamış bir Türkiye için tüm benlikleriyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.



