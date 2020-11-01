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Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.11.2020 23:09 | Son Güncelleme

Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da yayımladığı taziye mesajında, "Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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