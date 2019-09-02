SPOR

Teniste dünyanın 1 numarası Djokovic, ABD Açık'a veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, 4. turda elendi.

Teniste dünyanın 1 numarası Djokovic, ABD Açık'a veda etti

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 4. turda elendi. ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, 4. turda 23 numaralı seribaşı Stan Wawrinka ile karşılaştı.

Turnuvada 2016'nın şampiyonu Wawrinka, 3'ü ABD Açık'ta olmak üzere 16 grand slam zaferine sahip Djokovic karşısında ilk iki seti 6-4 ve 7-5'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. İsviçreli Wawrinka, üçüncü sette 2-1 üstünlüğü bulunduğu sırada Djokovic'in omuz sakatlığı nedeniyle karşılaşmadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

ABD Açık'ın 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Alman Dominik Koepfer'i 3-6, 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Wawrinka ile Medvedev, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

SVİTOLİNA TUR ATLADI

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, 4. turda 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşı karşıya geldi. Rakibini 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Svitolina, adını çeyrek finale yazdırdı. Svitolina, çeyrek finalde 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile eşleşti.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Federer ve Serena Williams çeyrek finaldeFederer ve Serena Williams çeyrek finalde
Filenin Sultanları çeyrek finaldeFilenin Sultanları çeyrek finalde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Djokovic abd açık tenis turnuvası novak djokovic

En Çok Okunan Haberler

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Galatasaray'dan bir transfer daha!

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Macaristan'da ilk sıra Verstappen'in

Macaristan'da ilk sıra Verstappen'in

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yeni Malatyaspor, Avrupa yolculuğuna iyi başladı

Yeni Malatyaspor, Avrupa yolculuğuna iyi başladı

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teniste dünyanın 1 numarası Djokovic, ABD Açık'a veda etti

Djokovic ABD Açık'a veda etti

Federer ve Serena Williams ABD Açık'ta çeyrek finalde

Federer ve Serena Williams çeyrek finalde

Türkiye 3 - 2 Hırvatistan

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Belçika'da zafer Charles Leclerc'in

Belçika'da zafer Leclerc'in

Belçika'da ilk sıra Charles Leclerc'in

Belçika'da ilk sıra Leclerc'in

Milli Takımımız Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na damga vurdu

Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.