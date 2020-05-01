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Tepebaşı emekçisi görev başında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.05.2020 18:00 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi personeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de kent halkına hizmet adına görevlerinin başındaydı.Kent genelinde, Korona virüs ile mücadele sürecinde mesai yapan ekipler sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de çalışmalarına devam etti.

Tepebaşı Belediyesi personeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de kent halkına hizmet adına görevlerinin başındaydı.
Kent genelinde, Korona virüs ile mücadele sürecinde mesai yapan ekipler sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda ilçe genelinde temizlik, sokak hayvan-larının beslenmesi gibi çalışmalar kesintisiz sürdürüldü. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi yardıma muhtaç vatandaşlar için sıcak yemek servisine, sağlık ekipleri ise TEBEV bünyesindeki vatandaşların sağlık kontrollerine devam etti.
Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Eskişehirliler de görevi başındaki personele teşekkür ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi. Vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi almak ya da ihtiyaçlarını iletmek için, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattına ulaşabiliyor.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
Ayça Eczanesi
Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
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