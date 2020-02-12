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Tepebaşı personeline yangın eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.Tepebaşı Belediyesi personeli, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği oluşturulan “Acil Durum Eylem Planı” çerçevesinde yangınla mücadele eğitimi aldı.

Tepebaşı personeline yangın eğitimi

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi personeli, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği oluşturulan “Acil Durum Eylem Planı” çerçevesinde yangınla mücadele eğitimi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Dairesi tarafından “Yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, itfaiye ile işbirliği” konularında araç sürücüsü yaklaşık 70 personele eğitim verildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitimin ardından, yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tepebaşı Belediyesi personeli, İtfaiye Eğitim Dairesi yetkililerinin aldığı önlemler çerçevesinde yangın söndürme tatbikatı yaptı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekliliklerin titizlikle uygulanarak, bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Tepebaşı personeline yangın eğitimi

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