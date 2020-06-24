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Tepebaşı’nda metruk ve riskli binalar tek tek yıkılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkımını sürdürüyor.Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk ve riskli bina ile enkazların; zararlı ve yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla yıkım işlemleri devam ediyor.

Tepebaşı’nda metruk ve riskli binalar tek tek yıkılıyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkımını sürdürüyor.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk ve riskli bina ile enkazların; zararlı ve yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla yıkım işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda bölge genelindeki metruk ve riskli bina yıkım işlemleri sürüyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, metruk binalarla ilgili çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların metruk binalarla ilgili ihbar, görüş ve öneriler için 444 44 26 numaralı Mavi Masa’ya ulaşabileceklerini belirtti.

Tepebaşı’nda metruk ve riskli binalar tek tek yıkılıyor

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